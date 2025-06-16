İletişim Başkanlığı, Gerçek Dışı İddiaları Yalanladı

İDDİALARIN GERÇEK DIŞI OLDUĞU AÇIKLANDI

İletişim Başkanlığı, bazı yerli ve yabancı sosyal medya hesaplarından yayımlanan “İran-Türkiye Bazargan Sınır Kapısı’nda olağandışı bir yoğunluk var, MOSSAD unsurları kontrolsüz göç yoluyla ülkeye sızabilir” şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

GÖRÜNTÜLERİN KAYNAĞI TESPİT EDİLDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, paylaşılan görüntülerin Gürbulak Sınır Kapısı’nda değil, Van’daki Kapıköy Sınır Kapısı’nda kaydedildiği belirlendi. Ayrıca bu görüntülerin, İran ile İsrail arasındaki gerilimin başlamasından önce, 3 Haziran’da çekildiği ifade edildi. İçişleri Bakanlığı ve ilgili güvenlik birimleri, hem Kapıköy hem de Gürbulak sınır kapılarında olağandışı bir hareketlilik veya düzensiz geçiş durumu bulunmadığını teyit etti.

İRANLI YETKİLİLERDEN GÖRÜŞ ALINDI

İranlı yetkililerle yapılan temaslarda, kendi sınırlarında yalnızca 25-30 kişinin bulunduğu bilgisinin alındığı belirtildi. Hudutlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından 7/24 esasına dayalı olarak, en ileri teknoloji ile sunduğu fiziki güvenlik sistemleriyle kontrol altında tutuluyor. Söz konusu görüntü ve iddiaların kamuoyunu yanıltmak, toplumsal infial oluşturmak, yabancı düşmanlığını körüklemek ve istikrarsızlık algısı yaratmak amacını taşıdığı değerlendiriliyor. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgilerin paylaşılması, TCK 217/A uyarınca suç teşkil ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.