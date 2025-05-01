İletişim Başkanlığı, Gerçekleri Ulaştırır

ÖZGÜR ÖZEL’İN İDDİASINA CEVAP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İletişim Başkanlığı’nın AK Parti milletvekillerine televizyonda konuşmaları için not göndermesiyle ilgili yaptığı açıklamalara İletişim Başkanı Fahrettin Altun karşılık verdi. İletişim Başkanlığı’nın işleyişi hakkında bilgi veren Altun, “Özgür Özel, siyasilerle ilgili olanı diline dolamış; bizi meydanlarda yuhalatıp sindirmeye çalışıyor” dedi. Altun, kendilerine yönelik bu tür açıklamaların sadece devletin tanınmadığını gösterdiğini belirtti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ

Fahrettin Altun, açıklamalarında İletişim Başkanlığı’nın rolünü net bir şekilde ifade etti. “Biz, bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, bizi sindiremezsiniz, korkutamazsınız” diyen Altun, doğru bilgi akışını sağlamak, dezenformasyonla mücadele etmek ve hakikati savunmak için sürekli çalıştıklarından bahsetti. Ayrıca, iletişim faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı.

KAMU DİPLOMASİSİ VE VATANDAŞ İLE İLETİŞİM

İletişim Başkanlığı’nın kamu diplomasisi faaliyetlerine de değinen Altun, “Türkiye markasını dünyaya gurur tablolarıyla anlatır, gösterir, söyler, duyurur” ifadelerine yer verdi. Bunun yanı sıra, vatandaşların sorunlarını dinleyip çözümlerine ulaşmalarında da köprü görevi gördüklerini açıkladı. Altun, “Bu nedenle devletimizin kapısıdır; vatandaşımızın hizmetkârıdır” diyerek İletişim Başkanlığı’nın önemini vurguladı.

BASIN EM EKÇİLERİNE DESTEK

Ayrıca, İletişim Başkanlığı’nın basın emekçilerinin haklarını gözettiği ve güvenli bir medya ekosistemi oluşturmayı amaçladığını belirten Altun, “Ulusal ve uluslararası tüm basın temsilcilerinin daima destekçisidir” dedi. Son olarak, “Peki bundan kim rahatsız olur? Uluslararası medyaya dezenformasyon üreten ve ülkemizi şikayet edenler” diyerek, eleştirilerine dikkat çekti.