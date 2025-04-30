İletişim Başkanlığı, Gerçekleri Ulaştırmayı Sürdürüyor

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN’DAN CEVAP

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İletişim Başkanlığı’nın AK Parti milletvekillerinin televizyondaki konuşmaları için not gönderdiği iddiasına cevap verdi. Altun, “Özgür Özel, siyasilerle ilgili olanı diline dolamış; bizi meydanlarda yuhalatıp sindirmeye çalışıyor. Biz, bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, bizi sindiremezsiniz, korkutamazsınız” şeklinde bir açıklama yaptı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

Fahrettin Altun, Özgür Özel’in açıklamalarının, devlet kurumlarını ne kadar tanımadığını gösterdiğini belirtti. Altun, iletişim başkanlığının doğru bilgi akışını sağladığını, dezenformasyonla mücadele ettiğini ve hakikati savunduğunu vurguladı. “İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetleri yürütür, kampanyalar düzenler; devletimizin icraatlarını teker teker, tekrar tekrar anlatır” dedi.

VATANDAŞLA İLETİŞİM KÖPRÜSÜ

Altun, İletişim Başkanlığı’nın, vatandaşların derdini dinleyerek çözümler sunduğunu, bilgilendirme yaptığını ifade etti. İletişim Başkanlığının, basın emekçilerinin haklarına saygı gösterdiğini ve güvenli bir medya ekosistemi oluşturmayı amaçladığını belirtti. “İletişim Başkanlığı, Türkiye’de ve dünyada gece gündüz çalışan mensuplarıyla, alın teriyle, al bayrağımızın gücünü her daim yüceltir” diye ekledi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE

Fahrettin Altun, “Peki bundan kim rahatsız olur? Uluslararası medyaya dezenformasyon üreten ve ülkemizi şikayet edenler” diyerek, İletişim Başkanlığı’nın görevlerini tüm vatandaşlara ulaştırma çabasını dile getirdi. “Hakikate kulaklarını tıkamayan kim varsa onlara sözümüzü ulaştırmak için gayret etmeye devam edeceğiz” şeklinde ifade etti.