İletişim Başkanlığı’ndan Özer’in Tahliye İddialarına Yanıt

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİNDEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ünlü iş insanı Fatih Özer hakkında süregelen yargılama süreciyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. DMM, “Mahkeme, örgüt suçu yönünden tahliye kararı verirken, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin Özer’in tutukluluğunun devamına karar vermiştir” şeklinde bir açıklamada bulundu.

MANİPÜLASYON OLARAK NİTELENDİRİLDİ

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan “Binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Fatih Özer tahliye edildi” iddiasının yanıldığını vurguladı. Açıklamada, “Fatih Özer hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, örgüt suçu yönünden tahliye kararı verirken, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin Özer’in tutukluluğunun devamına karar vermiştir. Dolayısıyla tutukluluk hali devam eden Fatih Özer’in tahliye edilmesi söz konusu olmayıp duruşma sonrası cezaevine gönderilmiştir” ifadesi kullanıldı.

KAMUOYUNA ÇAĞRI

DMM, kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bu tür haberlerin manipülasyon içerdiğini belirterek, doğru bilgilerin takip edilmesini teşvik etti.