İletişim Başkanlığı’ndan UTTS Çipi Açıklaması

AÇIKLAMADA YER ALAN İDDİALAR

DMM’nin sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘İsrail’in ürettiği UTTS çipini araçlara takacaklar’ iddiası doğru değildir.” ifadelerine dikkat çekiliyor. Açıklamada, bu sistemde kesinlikle İsrail ve Kanada menşeli ekipmanların kullanılmayacağı vurgulanıyor.

SISTEM EKIPMANLARININ TEMINI

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün, sistem ekipmanlarının sağlanması için İstanbul Bilişim Vadisi’nde bulunan bir yerli firma ile anlaşma sağladığını belirtiyor. UTTS kapsamındaki yazılım, donanım, veri depolama ve saha çalışmaları hizmetlerinin tamamen Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütüldüğü ifade ediliyor.

Aynı zamanda, UTTS’de kullanılan donanımla ilgili herhangi bir güvenlik sorunu bulunmadığı belirtiliyor ve yazılım geliştirmelerinin Türk mühendisler tarafından gerçekleştirildiği anımsatılıyor. Açıklama, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.