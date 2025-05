İLETİŞİM Başkanlığı, Vatandaşın Derdini Dinler

İLETİŞİM BAŞKANI AÇIKLAMALARINI YAPTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, “İletişim Başkanlığımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir iletişim köprüsüdür. Vatandaşımızın derdini dinler, ilgilisine ulaştırır, çözümünü takip eder, bilgilendirir. Bu nedenle devletimizin kapısıdır; vatandaşımızın hizmetkarıdır” dedi. Altun, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İletişim Başkanlığına yönelik açıklamalarını değerlendirerek, Özel’in devleti ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Buna ek olarak, Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının görevlerini ve faaliyetlerini kamuoyuyla bir kez daha paylaşmanın yararlı olduğunu ifade etti.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE VE HAKİKATİN SAVUNULMASI

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının doğru enformasyon akışını sağlayarak dezenformasyonla aktif mücadele ettiğini ve hakikati savunduğunu açıkladı. Bu bağlamda, tüm kamu otoritelerine bilgi vererek vatandaşları gerçeklerle buluşturduğunu vurguladı. “İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetleri yürütür, kampanyalar düzenler; devletimizin icraatlarını teker teker, tekrar tekrar anlatır” diyen Altun, sürekli içerik ürettiğini ve hem ulusal hem de uluslararası kamuoylarına ulaştığını belirtti. Ayrıca, Türkiye markasını dünyanın dört bir tarafına tanıttığını söyledi.

BASIN EMEKÇİLERİNE DESTEK

İletişim Başkanlığı’nın basın emekçilerinin haklarını gözetmekte olduğunu dikkat çeken Altun, güvenli bir medya ekosistemi oluşturarak her zaman onların yanında olduklarını ifade etti. Ulusal ve uluslararası basın temsilcilerine her daim destek verdiklerini vurguladı. “İletişim Başkanlığı, Türkiye’de ve dünyada gece gündüz çalışan mensuplarıyla, alın teriyle, al bayrağımızın gücünü her daim yüceltir” şeklinde konuşan Altun, tüm bu projelerin uluslararası medyaya dezenformasyon üreten ve ülkesini şikayet edenler tarafından rahatsızlık uyandırdığını belirtti.

HAKİKAT MÜCADELESİNE VURGU

Altun, İletişim Başkanlığının, öğretmenlerden doktorlara, iş insanlarından çiftçilere, milletvekillerinden emeklilere kadar her bir vatandaşa ulaşmaya devam ettiğini ifade etti. Özgür Özel’in siyasilerle ilgili olanları kullandığını, kendilerini meydanlarda yuhalatan bir yaklaşımı benimsediğini belirtirken, “Biz, bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, bizi sindiremezsiniz, korkutamazsınız. Hakikate kulaklarını tıkamayan kim varsa onlara sözümüzü ulaştırmak için gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.