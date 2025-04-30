İletişim Başkanlığı, vatandaşların sorunlarını dinler. Hizmette her zaman devletimizin kapısıdır

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI GÖREVLERİNİ HATIRLATTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “İletişim Başkanlığımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir iletişim köprüsüdür. Vatandaşımızın derdini dinler, ilgilisine ulaştırır, çözümünü takip eder, bilgilendirir. Bu nedenle devletimizin kapısıdır; vatandaşımızın hizmetkarıdır” açıklamasında bulundu.

CHP GENEL BAŞKANININ AÇIKLAMALARINI YORUMLADI

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İletişim Başkanlığına yönelik beyanlarının devleti ne kadar tanımadığını açıkça gösterdiğini belirtti. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının görevleri ve faaliyetlerini bir kez daha kamuoyuyla hatırlatmanın yararlı olacağını vurguladı. Altun, “İletişim Başkanlığı doğru enformasyon akışını sağlayarak, dezenformasyonla mücadele ettiğini ve hakikati savunduğunu” ifade etti. Devletin icraatlarını sürekli olarak anlatmak için içerik ürettiğini belirtti.

KAMU DİPLMASİSİ FAALİYETLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

İletişim Başkanlığı’nın kamu diplomasisi faaliyetleri yürüttüğünü ve Türkiye markasını uluslararası platformda tanıtma görevini üstlendiğini kaydeden Altun, “Bu nedenle uluslararası tüm muhataplara, milli menfaatlerimizi koruyan enformasyonlar sunar. İletişim Başkanlığımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir iletişim köprüsüdür” dedi. Ayrıca, basın emekçilerinin haklarına önem verdiklerini ve güvenli bir medya ekosistemi oluşturma çabalarını sürdürdüklerini belirtti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HAKİKAT MÜCADELESİ

Altun, İletişim Başkanlığı’nın, Türkiye’de ve dünyada çalışan ekibiyle al bayrağın gücünü her zaman yücelttiğini ifade etti. “Peki bundan kim rahatsız olur? Uluslararası medyaya dezenformasyon üreten ve ülkemizi şikayet edenler…” dedi. Altun, İletişim Başkanlığının kamuoyuna ulaşma çabasını, öğretmenlerden doktorlara kadar her bir vatandaşlara duyurarak sürdürdüğünü belirtti. Özgür Özel’in eleştirilerine yanıt vererek, “Biz, bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, bizi sindiremezsiniz, korkutamazsınız” dedi.