Ilgaz Dağı’nda Telesiyej Geçici Olarak Kapatıldı

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI’NDAKİ TELESİYEJ HİZMET DIŞI KALDI

Türkiye’nin önde gelen kış turizm bölgelerinden biri olan Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda yer alan telesiyej, yapılan denetimler sonrasında geçici olarak kapatıldı. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, Türkiye Kayak Federasyonu’na ait tesislerdeki telesiyejde evrak eksiklikleri belirlendi. Bu tespitlerin ardından, eksikliklerin giderilmesi için federasyona süre tanınarak telesiyejin kullanımı durduruldu.

DİĞER TESİSİN TELESİYEJİ DEVAM EDİYOR

Yetkililer, gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının ardından telesiyejin tekrar hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Bunun yanı sıra, Ilgaz Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Ilgaz-2 Yurdun Tepe Kayak Merkezi’ndeki telesiyejin ise sorunsuz bir şekilde faaliyet göstermeye devam ettiği bildirildi. Türkiye genelinde telesiyej ve benzeri tesislere yönelik denetimlerin sürdüğü, eksiklik tespit edilen yerlerde kullanım izni verilmeyeceği vurgulandı.