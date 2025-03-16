Ilgaz Dağı’nda UMKE’den Kalp Masajı Tatbikatı

UMKE TATBİKATI İLE KALP MASAJININ ÖNEMİ VURGULANDI

Kastamonu ile Çankırı sınırında yer alan Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi’nde, kalp masajının önemine dikkat çekmek amacıyla UMKE tarafından bir tatbikat yapıldı. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Yurduntepe Kayak Merkezi’nde kurgulanan senaryo çerçevesinde bir vaka gerçekleştirdi. Senaryo gereği, kayak yapmaya hazırlanan bir ziyaretçinin pistin zirvesinde kalbi durdu. Yerde baygın yatan vatandaşa, ihbar üzerine kayak merkezinde yer alan UMKE ekipleri müdahale etti. Ekipler, havalimanları sonrasında ilk kez bir kayak tesisinde edinilen otomatik şok cihazıyla hastaya müdahale etti ve kalp masajı yaparak, kayaklı sedye ile hastayı zirveden ambulansa ulaştırdı.

KALP MASAJININ DEVAMINI SAĞLAMAK ÖNEMLİ

Kalp masajının gerekliliğine dikkat çekmek amacıyla tatbikatta bulunduklarını belirten Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Çağdaş Derdiyok, “Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü olarak Ulusal Medikal Kurtarma Ekibimiz, Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Tesislerinde bir ilk yardım tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryoya göre, kayak tesisinin zirvesinde bir kişinin kalp durması nedeniyle ilk yardım ihtiyacı doğdu ve biz de bu durumu karşılamaya çalıştık. Kalp masajının sürekli sürdürülmesinin önemini hissettirmek adına tatbikatta bulunduk. Halkımızın ilk yardım konusundaki farkındalığını artırmak, kalp masajı ile otomatik şok cihazlarının ilk etapta ne derece önemli olduğunu göstermek istedik. İlk yardım ihtiyaçları her yerde karşımıza çıkabiliyor. Dağ sporlarından turistik tesislere, hatta restoranlarda yemek yerken bile bu durum oluşabiliyor. İlk yardımın her yerde olabileceği ve süreçlerin ne kadar kritik olduğu hususunu vurgulamak istiyoruz” dedi.

KASTAMONU’DA SAĞLIKLI TURİZM İÇİN ÖNLEMLER

Kastamonu’daki kayak tesislerinde sağlık ekiplerinin hazır beklediğini ifade eden Dr. Derdiyok, “Valimiz sayın Meftun Dallı’nın talimatları doğrultusunda kayak ve diğer turistik tesislerde ilk yardım ekipleri oluşturduk. Amacımız, ilimize gelen misafirlerimizin olası sağlık problemlerinde en kısa sürede yardımcı olabilmek. Çünkü ilk 5-10 dakika, ilk yardım için kritik bir öneme sahip. Sadece sağlık ekiplerimiz değil, kayak ve turistik tesislerdeki tüm çalışanlara ilk yardım eğitimi veriyoruz. Böylece, müdahale edene kadar oluşabilecek komplikasyonları önlemeye çalışıyoruz. Kastamonu ve Yurdun Tepe Kayak Merkezi’nde bu konuda bir ilki gerçekleştirdik. Aselsan tarafından üretilen otomatik şok cihazımızı, havaalanlarından sonra ilk kez kayak tesisimizde kullanıma sunduk” şeklinde konuştu.

UMKE EKİPLERİNDEN ÖZEL EĞİTİM

Kastamonu’nun çeşitli turistik alanlara ve coğrafi zenginliklere sahip olduğunu vurgulayan Dr. Derdiyok, “Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimizin kayak tesislerinde eğitim aldıklarını ve bu alanda kayak yapabilecek ekipmana sahip olduğunu belirttim. UMKE ekipleri, kayak yaparken kalp masajı ve otomatik şok cihazı ile müdahaleleri gerçekleştirdi. Kastamonu’nun farklı güzellikleri nedeniyle ekiplerimizi bu konularda eğitmeyi sürdürüyoruz” dedi.

YERLİ CİHAZLARLA GÜVENLİK SAĞLANIYOR

Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi Yurduntepe Kayak Merkezi’nde tatbikata dair değerlendirmelerde bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, “Kayak sporu yüksek performans gerektiren bir etkinlik. Bu nedenle sağlık ve güvenlik önlemlerinin eksiksiz alınması gerekiyor. Aselsan tarafından yerli üretilen otomatik şok cihazını, havaalanlarının ardından ilk kez Yurduntepe Kayak Merkezi olarak bizler temin ettik. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibat kurarak, bu cihaz için eğitimleri aldık ve personelimize gerekli bilgiler verildi. Bu sayede kayak merkezimiz sağlık açısından önemli bir güvenlik tedbiri almış oldu. Yurduntepe’de herhangi bir olumsuzluk karşısında güvendesiniz” ifadelerini kullandı.