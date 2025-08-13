Ilgın’da Anız Yangını Ormana Sıçradı

ILGIN’DA ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI

Konya’nın Ilgın ilçesinde meydana gelen anız yangını, alevlerin hızla ormana sıçramasına neden oldu. Yangın, Ilgın-Beyşehir kara yolu Çırdak mevkisinde saat 13.30 civarında ortaya çıktı.

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

Alevlerin yayılması üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Ilgın İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, anında müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ilıca Mahallesi Muhtarı Pekcan Bakır, “Anız yakılması sonucu başlayan yangın ormana sıçradı. Yangın ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı. Tüm ekiplerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI İNCELEMELERDE BULUNDU

Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil de yangın bölgesine giderek durum hakkında bilgi almak için ekiplerden bilgi aldı. Yangının kontrol altına alınması ile bölgedeki tehlike büyük ölçüde azalmış oldu.