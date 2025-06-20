İlginç İsteme Merasimi Sosyal Medyada Viral

SOSYAL MEDYADA ŞAŞIRTAN İSTEME ANLARI

Sosyal medyada dikkat çeken bir isteme merasimi, izleyenleri hem eğlendirdi hem de şaşırttı. Erkek tarafı kız istemeye gelirken, gelin adayı kapıyı heyecanla açtı. O an karşısında müstakbel damadını görmek umuduyla beklerken, onun yerine ellerinde poşet dolusu kola taşıyan bir kadınla karşılaştı. Bu beklenmedik görüntü, gelin adayını kısa bir süre için şok etti. O anlar çevredeki arkadaşları tarafından kaydedildi ve gelin adayının yüz ifadeleri sosyal medyada viral hale geldi.

VİDEOYA GELEN YORUMLAR

Videoya yapılan yorumlar arasında “Kaynana eli dolu gelmiş daha ne istiyorsun”, “Gelin evine neden kola getirilir ki?”, “Ya bacım madem kapıda prodüksiyon yapacaktın, nişanlına söyleseydin önceden”, “Kızın yüzünden uyuz olduğu aşırı belli”, “Hayaller hayatlar”, “Erkek tarafı kesin inşaat ustası” gibi esprili ifadeler dikkat çekti. Bu olay, izleyenler arasında oldukça ilgi gördü ve sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.