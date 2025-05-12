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İlginç Kaza: Tofaş’a Hafif Araç Çıktı

İLGİNÇ KAZA YAŞANDI

Hatay’da ilginç bir kaza meydana geldi. Park halinde bulunan Tofaş marka otomobilin üzerine hafif ticari araç çıktı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak Tofaş sürücüsü aracını satmak için hazırlık yapıyordu. Kaza, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde gerçekleşti.

ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Cadde üzerinde ilerleyen 31 NEE 23 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 80 AGN 312 plakalı Tofaş otomobilinin üzerine çıktı. Kazanın ardından araçlarda hasar oluştu. Tofaş sürücüsü, hafif ticari araç sürücüsüne tepki göstererek “aracını satmak için kaparo aldığını” belirtti. Olay sonrası, vatandaşlar tarafından hafif ticari araç Tofaş’ın üzerinden indirildi.

TRAFİK YENİDEN AÇILDI

Çekici yardımıyla araçlar otoparka taşındıktan sonra yol trafiğe yeniden açıldı. Kazanın hızlı bir şekilde kontrol altına alınması sayesinde, durum kısa sürede normale döndü.

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