Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Binali Yıldırım’la bir süre sohbet eden İlham Aliyev geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aliyev ayrıca, Yıldırım’la birlikte kaza geçiren ve aynı hastanede tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci’yi de ziyaret ederek acil şifalar diledi.

İlham Aliyev, Binali Yıldırım’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Azerbaycan’a giden Yıldırım ve Ayrım’ın içinde bulunduğu araç Cebrayıl’dan Zengilan’a giderken kaza yapmıştı.

Yıldırım ve Ayrım, helikopterle Bakü’ye götürülerek tedavi altına alınmıştı.

AK Parti: Binali Yıldırım’ın aracı kaza yaptı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; Yıldırım, Ayrım, Demirci’nin durumunun iyi olduğunu açıklamış, ambulans uçakla Türkiye’ye döneceklerini bildirmişti.