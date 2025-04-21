İlham Aliyev, Çin’le ortaklığı derinleştiriyoruz

Azeri Cumhurbaşkanı, Çin Ziyaretinin Stratejik Ortaklığı Derinleştireceğini Belirtti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, gerçekleştireceği Çin ziyareti ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleşeceğini ifade etti. Aliyev, resmi ziyareti öncesinde Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’ya röportaj vererek, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Temmuz 2024’te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Azerbaycan ile Çin arasında kabul edilen “Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri”yi hatırlattı. Bu bildiriyi “tarihi bir olay” olarak tanımlayan Aliyev, bunun Azerbaycan-Çin ilişkilerinde yeni bir dönemi açtığını belirtti.

Üst Düzey Ziyaretler İlişkileri Derinleştiriyor

Aliyev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in kendisini davet ettiğini ve bu daveti kabul ettiğini aktararak, “Bu tür üst düzey ziyaretler devletlerarası ilişkilerimizin derinleştirilmesi sürecine ek ivme kazandıracak.” şeklinde konuştu. Çin ile ilişkilerin derinleştirilmesini Azerbaycan’ın dış politikasının önemli yönlerinden biri olarak değerlendiren Aliyev, 2024’te Azerbaycan ile Çin arasındaki ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 20,7 artarak 3 milyar 744 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Aliyev, Çin’in dış ticaret cirosunda yüzde 7,9 payla Azerbaycan’ın 4. büyük ticaret ortağı olduğunu ve ithalatta ise yüzde 17,69 payla lider konumda olduğunu açıkladı.

Yüksek Teknoloji ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Aliyev, Azerbaycan ile Çin arasında yüksek teknoloji, alternatif ve yenilenebilir enerji alanında doğrudan yatırımlar çekme noktasında görüşmeler yapıldığını aktardı. Çin’in “Tek Kuşak, Tek Yol” projesini destekleyen ülkeler arasında yer aldıklarını belirten Aliyev, bu konuda pratik projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. “Azerbaycan’ın, bu projenin kendi sınırları içinde ve dışında en fazla yatırım yapan ikinci ülke olduğunu söyleyebilirim.” diyen Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru ve Trans Hazar Uluslararası Ulaştırma Güzergahı’nın, ekonomik ve ulaştırma fırsatları açısından önemli olduğunu belirtti.

Transit Taşımacılıkta Artış

Azerbaycan ile Çin arasındaki transit taşımacılık hacminin 2024’te 378 bin ton olarak gerçekleşeceğini ve bu miktarın 2023’e göre yüzde 86 daha fazla olduğunu aktaran Aliyev, 2024 yılında Çin’den Azerbaycan’a Orta Koridor üzerinden 287 tren sevk edildiğini paylaştı. Aliyev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir ilişki kurduklarını ve “Ziyaretim, Azerbaycan ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine hizmet edecek.” dedi.