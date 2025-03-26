İlhami Baran’ın Sürüşteki Ünü ve Dijital Yeri

İLHAMİ BARAN’IN YOLCULUK BAĞLARI

Yollarla kurduğu bağ, İlhami Baran’ı yalnızca mesleğiyle değil, insan ilişkileriyle de dikkat çeken bir isim haline getiriyor. Meyve-sebze taşımacılığı alanındaki yıllara dayanan tecrübesi ve dikkatli sürüş tarzı, onu sektör içinde tanınan bir figür haline dönüştürüyor. “7.65” lakabıyla anılan Baran, sürüşteki temposu ve özgün yaklaşımı sayesinde özellikle kamyon ve otobüs şoförleri arasında bilinirlik kazanıyor. Zamanlamanın kritik olduğu “saatli meyve-sebze taşımacılığı” alanında yükünü zamanında teslim etme konusundaki hassasiyeti, onun sürüş pratiğini titizlikle planladığını gözler önüne seriyor.

DİJİTAL DÜNYADA GİDEN YOLCU

Sosyal medyada etkin paylaşımlar yapan İlhami Baran, uzun yolculuklarını dijital platformlar aracılığıyla paylaşarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Bugün 1 milyona yakın kişinin takip ettiği sosyal medya hesabı, yalnızca taşımacılık sektörüne dair anekdotlar değil, yolculuklar sırasında yaşanan gündelik hayat kesitlerini de barındırıyor. Takipçileri arasında çeşitli yaş ve meslek gruplarından insanların bulunması, Baran’ın sadece mesleki kimliğiyle değil, kişisel duruşuyla da ilgi topladığını gösteriyor. Onun videolarında, direksiyon başında geçirdiği düşünceler, yol arkadaşlıkları ve mola anlarına dair doğal görüntüler yer alıyor.

İlhami Baran, gençler arasında TIR ve kamyon şoförlüğüne ilgi duyanlara da kendine özgü tarzıyla örnek olmayı hedefliyor. Yola çıkarken tercih ettiği kıyafetlerden, TIR’ında kullandığı aksesuarlara kadar birçok detay, sosyal medya paylaşımlarının ardından yorum alıyor. Sürüşe dair özgün yaklaşımlarını yalnızca işin tekniğiyle sınırlamayıp, bir ifade biçimi haline dönüştüren Baran, bu özelliğiyle mesleğin farklı açılardan değerlendirilebileceğini kanıtlıyor. “7.65” lakabının zamanla bir şoför isminin ötesine geçerek bir tanıma dönüşmesi, bu durumun dikkat çeken örneklerinden biri.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA TANINAN BİR İSİM

İlhami Baran, yalnızca kendi çevresinde değil, Türkiye’nin farklı şehirlerinde uzun yolculuklar sırasında kurduğu iletişimle de tanınıyor. Gittiği şehirlerde vatandaşların çay-kahve ikramı ile karşılaşması ve yol kenarındaki sohbetler, onun sosyal yönünün mesleği kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Kamyon şoförlüğü genellikle yalnızlıkla anılsa da, aslında toplumsal ilişkileri güçlendiren yönünün bulunduğu bir bakış açısını sunuyor. İlhami Baran, Instagram hesabı @ilhamibarann üzerinden günlük yolculuklarını ve anılarını paylaşmaya devam ediyor. Bu paylaşımlar, uzun yol tecrübesi taşıyanlar için değil, yolu bir yaşam alanı olarak gören herkes için farklı perspektifler sunuyor.