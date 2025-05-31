İlhami Budak, Kanseri Yendiğini Açıkladı

KANSER TEDAVİSİNİ BAŞARIYLA SONLANDIRDI

Kayseri’de yaklaşık 3 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran emekli polis İlhami Budak (56), burada kolon kanseri teşhisi aldı. Budak, hastalığını kemoterapi ve akıllı ilaç tedavisiyle yenerek sağlığına kavuştu. Budak, “Yememe ve içmeme dikkat ettim. Günlük aktivitelerimizi yaptık. Tedavimizi aksatmadan her 14 günde bir geldik. Doktorumuz ve buradaki arkadaşlar, tedavime yardımcı oldular. Hocam her aşamayı tek tek anlattı. Bilgilendirme çok önemli” şeklinde konuştu.

AMELİYAT VE TEDAVİ SÜRECİ

2022 yılında Kayseri Şehir Hastanesi’ne karın ağrısı nedeniyle başvuran İlhami Budak’a yapılan tetkikler sonucunda kolon kanseri teşhisi kondu. Genel cerrahi bölümünde kalın bağırsağındaki tümör başarılı bir şekilde ameliyat edildi. Patoloji sonucundan sonra Budak, Kayseri Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Tarık Fırat yönetiminde kemoterapi ve akıllı ilaç tedavisine başladı. Yaklaşık 3 yıl süren tedavinin sonucunda Budak, 4’üncü evredeki hastalığını yenip sağlığına kavuştu.

Yaşadığı süreci değerlendiren Budak, “Doktorumuz, her aşamada ne çıkabileceğini, örneğin elimizde uyuşma olabileceğini veya vücudumun çeşitli yerlerinde noktalar olabileceğine dair her türlü bilgilendirmeleri yaptı. Kanser olduğumu öğrendiğimde kendimi çok fazla yıkmamaya çalıştım. Bu gibi hastalıkların tedavisi, öncelikle moral ve motivasyon.” ifadelerini kullandı. Budak, eşinin ve çocuklarının bu süreçte kendisine büyük destek olduğunu belirtti.

UZMALARDAN GÜÇLÜ DESTEK

Kayseri Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Tarık Fırat, “Hastamız bize yaklaşık 3 yıl kadar önce başvurdu. Hastanın ilk geliş nedeni karın ağrısı şikayetiydi. Genel cerrahide yapılan tetkiklerinde colon kanseri teşhisi kondu. Hastaya yapılan ameliyat sonrası patoloji sonucuyla birlikte kemoterapiye başlandı. Test sonuçlarına göre akıllı ilaç ilave edildi.” dedi. Dr. Fırat, hastanın tedaviye iyi yanıt verdiğini ve şu an herhangi bir lezyonunun olmadığını aktardı.