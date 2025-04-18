İlhami Özden, Arı Sokmasıyla Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEĞİ

Adana’da arıcılık yapan İlhami Özden, sol serçe parmağından arı sokması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi’nde gerçekleşti. İlhami Özden, arılara bakım yaparken koruyucu ekipmanın olmasına rağmen sol serçe parmağından sokuldu. Arıya alerjisi olduğu öne sürülen Özden, kısa sürede fenalaşarak yere yığıldı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Çevredeki vatandaşlar durumu fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine hemen ambulans gönderildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen İlhami Özden kurtarılamadı. Özden’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.