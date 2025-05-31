İlhan Baba’nın Almanya Başbakanı Görüşmesi

TOPLANTI GÜNDEMİ VE KAPSAMI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da buluşacak. Bu görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Rusya’ya uygulanan yaptırımlar, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik girişimler ve NATO’nun dış tehditlere karşı duruşu yer alıyor. Ayrıca ABD ile AB arasındaki gümrük sorunları da görüşülerek ele alınacak. Başbakan Merz, Çarşamba akşamı Almanya’daki eyalet başkanlarıyla bir akşam yemeği gerçekleştirdikten sonra Washington’a hareket edecek.

ÖZEL GÖRÜŞME DETAYLARI

Perşembe günü Eyalet Başbakanları Konferansı’nda Merz’i, Başbakanlık Müsteşarı Thorsten Frei temsil edecek. Washington ziyareti sırasında Merz, Trump ile Beyaz Saray’daki özel bir görüşme gerçekleştirecek. İkili, ardından birlikte öğle yemeği yiyecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecekler. Bu görüşme, Merz’in 6 Mayıs’ta göreve başlamasından sonraki Trump ile ilk yüz yüze buluşması olacak. Ziyaretin, hem transatlantik ilişkilerin geleceği için hem de Merz ile Trump arasında doğrudan bir diplomatik kanal oluşturulması açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

DİPLOMATİK ANLAM VE İLETİŞİM

ABD Başkanı Trump, Merz’i Beyaz Saray’ın karşısında yer alan Blair House’da özel bir misafir olarak ağırlayacak. Bu durum, diplomatik çevrelerde “anlamlı bir jest” olarak değerlendiriliyor. Son dönemde iki liderin sıkça telefon görüşmeleri yaptığı, başta Ukrayna’daki gelişmeler olmak üzere farklı konularda fikir alışverişinde bulundukları belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, Merz ve Trump artık birbirlerine doğrudan ulaşabiliyor, cep telefonu numaralarını paylaştıkları ve mesajlaştıkları ifade ediliyor. Aralarındaki iletişim, her biri için samimi hitap biçimiyle “Friedrich” ve “Donald” olarak gerçekleşiyor.