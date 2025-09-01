İlhan Öztekin, Evinde Ölü Bulundu

ÖLÜ BULUNAN İKİNCİ KİŞİ

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 4 gündür kayıp olan İlhan Öztekin (57), yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Olay, öğle saatlerinde Ergani ilçesi Kemaliye Mahallesi Gülbaran Caddesi’nde gerçekleşti. Tek başına yaşayan İlhan Öztekin’den dört gündür haber alamayan yakınları, durumu araştırmak üzere adrese gitti.

Zili çalan yakınları, cevap alamayınca kapıyı kırarak içeri girdiğinde Öztekin’in hareketsiz yattığını fark etti. Bu durum karşısında yakınları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Öztekin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.