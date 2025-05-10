İlhan Palut: “Baskı Olacak, Baş Edeceğiz”

İLHA PALUT’UN AÇIKLAMALARI

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Konyaspor karşısında yaşadıkları mağlubiyetten sonra yaptığı açıklamada, “Haftaya yeniden büyük bir final maçına hazırlanacağız. Üzerimizde baskı olacak ve bununla da baş edeceğiz” ifadesini kullandı. Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 2-1 yenildi.

PUNANIN ÖNEMİNE VURGU

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Palut, “Puan durumu ortada. Bugün bizim puana belki Konyaspor’dan daha fazla ihtiyacımız olan bir gündü. Maça baktığımızda bu önemi sahaya yansıtamadık. Puan almamız gerekiyordu, ama takımımızda maalesef bir agresiflik yoktu. Bu durumu sağlayacak kişi, maç hazırlığı noktasında tamamen teknik direktördür. Görünen o ki, iyi bir maç hazırlığı yapamamışım” dedi.

KONYASPOR’U TEBRİK ETTİ

Palut, ayrıca Konyaspor’un kendine has oyun standardıyla maçı kazanmayı başardığını belirtti. “Bulduğumuz gol değerliydi, fakat oyunu o dakikadan sonra tutabilseydik, maç geri de dönebilirdi” açıklamasında bulundu. “Haftaya yeniden büyük bir final maçına hazırlanacağız. Üzerimizde baskı olacak ve bununla da baş edeceğiz. Konsantre olacağız, sahaya çıkıp savaşacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.