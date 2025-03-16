İlhan Palut: En İyisini Yapacağım

ÇAYKUR RİZESPOR’DA YAŞANANLAR

Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü İlhan Palut, Bodrum FK ile oynanan maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, “Antrenör olmanın ötesinde, insan olarak taşıdığım sorumluluğun farkındayım. Bu güzel kulüp, güzel insanlar barındırıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum, burada en iyisinin olması için ne yapılması gerekiyorsa, İlhan Palut olarak yapacağım” şeklinde düşüncelerini paylaştı. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında, Çaykur Rizespor sahasında Bodrum FK’ya 2-0’lık skorla mağlup oldu.

PALUT’TAN MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Karşılaşma sonrası açıklamalarına devam eden Palut, “Bizim hakimiyetimizle başlayan bir oyunla maça iyi başladık. İlk dakikalarda oyunun kontrolü bizdeydi. Ancak kırmızı kartla birlikte planlarımız alt üst oldu. Biz hamle yapmaya hazırlanırken, devre arası mı hemen mi diye düşünürken bir anda 10 kişi kaldık. Devre arasında içeride, ‘Sistem değişikliğiyle yeni bir sinerji yakalayabilir miyiz?’ diye düşündük. İkinci yarının başında takımım oyunu rakip sahaya yıka da ne yazık ki pozisyon üretmekte zorlandık. Yediğimiz ikinci golden sonra, zaten kırmızı kart nedeniyle demoralize olan takımım sahada mental olarak da zor durumda kaldı. Sonuç olarak, kötü bir mağlubiyet aldık” ifadelerini kullandı.

TARAFTAR TEPKİLERİNE DEĞİNDİ

Karşılaşmanın bitiminde taraftarın tepkisiyle karşılaşan bir takım olduklarını belirten Palut, bu tepkileri haklı bulduğunu vurguladı. “Taraftarlarımızın tepkilerini de gayet doğal karşılıyorum. Bugüne kadar sabırla bizi desteklediler. Ancak bu görüntüye tepki göstermek, onların en doğal hakkı” dedi. Ayrıca, maç sonrası tepkilerin sadece kendisine değil, oyunculara da yöneldiğini ekleyen Palut, “Taraftarlarımızın bu toplu protestosunu, liderlik açısından da değerlendirdiğimde, haklı buluyorum. Çünkü sahada mücadele eksikliği, enerji eksikliği vardı ve bunun sorumluluğu birine ait olmalı” diye konuştu.

GELİŞMELER ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞTI

Palut, “Ben bu kulüpte insanlar tarafından iyi karşılandım ama şimdi yaşananlar için ‘Beni yerden yere vuruyorlar’ diyerek görmezden gelebilecek biri değilim. Antrenör olmanın ötesinde, insan olarak taşıdığım sorumluluğun farkındayım. Bu güzel kulüp, güzel insanlar barındırıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum, burada en iyisinin olması için ne yapılması gerekiyorsa, İlhan Palut olarak yapacağım.” açıklamasında bulundu. Konuşmasında, gelecekte takım için en doğru kararları camia ile birlikte vereceklerini ifade eden Palut, taraftarlardan özür diledi ve “Bugün böyle olmamalıydı. Bodrum’u da aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum” dedi.