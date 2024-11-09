İlhan Palut: Hak Eden Çaykur Rizespor Vardı

TRABZONSPOR’A KARŞI ALINAN GALİBİYET

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Çaykur Rizespor’un teknik direktörü İlhan Palut, karşılaşma sonrası takımının performansıyla ilgili olumlu açıklamalarda bulundu. Palut, “Sahada daha çok pozisyon bulan, mücadele eden, maçı isteyen ve bence de hak eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı.” ifadesini kullandı.

MAÇIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Basın toplantısında, her iki takımın da son dönemde olumsuz periyotlardan çıktıklarını belirten Palut, bu maçın kendileri için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. “Bugünkü maçı bir silkelenme olarak görüyorduk.” diyen Palut, sahada taktiksel unsurların yanı sıra oyuncularının arzu ve isteğini de değerlendirdi. “Oyuncularımda taktik, diziliş, formasyon gibi saha içi parametrelerden ziyade bir süredir göremediğim arzu, istek ve tabiri caizse maç kazanmak için savaşma gibi özellikleri görmek istiyorum. Onu tekrar yakalamak istiyorum.” şeklinde konuşan Palut, bu özelliklerin takımın geçirdiği olumsuz sürecin en önemli sebeplerinden biri olduğunu söyledi.