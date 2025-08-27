İlhan Palut: “Karakterli Oyun Oynamak İstiyoruz.”

TEKNİK DİREKTÖR PALUT’UN AÇIKLAMALARI

Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Palut, “Ayağı yere basan, karakterli bir oyun oynamak istiyoruz” şeklinde ifade etti. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında, 30 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, bu maç için koşulları değerlendirdi ve hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri’nde devam etti. Antrenman öncesi medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Palut, Galatasaray deplasmanının zorlu geçeceğini aktardı.

GALATASARAY MAÇI İÇİN HEDEFLER

İlhan Palut, takımının en iyi şekilde mücadele edeceğini belirtti. Zorlu karşılaşmada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve sahada karakterli bir oyun sergileyeceklerini vurguladı. Palut, “Galatasaray’la oynayacağız. Zaten zor bir maç. Nereden bakarsanız bakın hem rakibin kalitesi, ritmi hem de deplasmanda oynayacak olmamız zaten zor bir maçı işaret ediyor. Gideceğiz, en iyi şekilde orada mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

KALECİ TRANSFERİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Palut, takımda bir kaleci transferi gerçekleştireceklerini fakat bunu yaparken acele etmek istemediklerini ifade etti. “İnanılmaz yoğun çalışıyoruz. Hatta şimdi gelmeden önce bir kaleci izleyerek geldim. Bugün itibariyle alabileceğimiz 1-2 kaleci var” diyen Palut, mevcut kalecilerinin Erdem’e güvendiklerini, ancak transfer sürecinin titizlikle yürütülmesi gerektiğini aktardı. Kaleci arayışlarının zorluklarına da değinen Palut, “Bütün antrenör ve yönetimler en iyisini istiyor. Bu noktada bazı sıkıntılar var” şeklinde konuştu.

Palut, Avrupa’da transfer sürecinin sona ermesine yaklaşıldığını ve bu durumun durumlarının karmaşıklaştığını belirtti. “Hala sakin kalmaya çalışıyoruz ama camianın beklentisini hissediyoruz” diyerek, dikkatli bir yaklaşım içinde olduklarını söyledi.