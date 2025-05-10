İlhan Palut, Konyaspor’a Mağlup Olduk

TEKNİK DİREKTÖR İLHAN PALUT’UN DEĞERLENDİRMELERİ

Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü İlhan Palut, Konyaspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Takım, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Konyaspor’a 2-1 yenildi. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, “Haftaya yeniden büyük bir final maçına hazırlanacağız. Üzerimizde baskı olacak ve bununla da baş edeceğiz” dedi.

SORUNLAR VE GELECEK MAÇ

Palut ayrıca, “Puan durumu ortada. Bugün bizim puana belki puanlara Konyaspor’dan daha fazla ihtiyacımız olan bir gündü. Maça baktığımız zaman bu önemi sahaya bunun yansımasını görmedim. Puan almamız lazımdı, puanlar almamız lazımdı bu noktasında bir agresiflik maalesef takımımızda yoktur. Bunu da sağlayacak kişi maç hazırlığı noktasında tamamen teknik direktörüdür. Yani benim iyi bir maç hazırlığı bizim için olmamış anladığım kadarıyla,” şeklinde konuştu.

KONYASPOR’U DEĞERLENDİRİYOR

Palut, Konyaspor’un kendi düzeyinde bir oyun sergileyerek maçı fazla zorluk çekmeden kazandığını belirtti. “Evet bulduğumuz gol değerliydi. Oyunu o dakikadan sonra tutabilseydik maç geri de dönebilirdi,” ifadelerini kullandı.

HAFTAYA ODAKLANMA

Son olarak, gelecekteki maçlar için takımın daha fazla konsantrasyon sağlaması gerektiğini vurguladı. “Konsantre olacağız. Sahaya çıkıp savaşacağız,” diyerek sözlerini tamamladı.