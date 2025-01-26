İlhan Palut: Önemli Üç Puan Aldık

ÇAYKUR RİZESPOR ZORLANARAK KAZANDI

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında evinde Adana Demirspor’u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Çaykur Rizespor’un teknik direktörü İlhan Palut, karşılaşmanın zorlu geçtiğini ve bu nedenle alınan üç puanın değerli olduğunu belirtti. Palut, maç sonrasında medyaya yaptığı değerlendirmede, takımın oyun düzeninin oturmaya başladığını vurguladı.

Palut, maça sonuç odaklı bir bakış açısıyla çıktıklarını ifade etti ve “Adana Demirspor zor şartlarda mücadele ediyor. Onları da mücadelelerinden dolayı ayrıca tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu. Karşılaşmanın iki yüzü olduğunu dile getiren teknik adam, ofansif anlamda takımın etkili bir görüntü sergilediğini belirtti. Girişim sayısının tatmin edici olduğunu ancak defansif açıdan sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

ÖNEMLİ BİR ÜÇ PUAN

Palut, takım savunmasındaki netliğin beklenen seviyenin altında olduğunu vurgularken, ikili mücadelelerdeki başarı oranının da düşük kaldığını söyledi. Zor anlar yaşadıkları bu maçı kazanmış olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Palut, “Önemli bir üç puan aldığımız için mutluyuz. Ancak eksiklerimizi görmezlikten gelmiyorum.” diyerek, takımının geleceği için yapmaları gerekenleri de belirtti.