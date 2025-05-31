İlhAn PAlut: “OyunculArım İştAhlıydı”

İLHAN PALUT’UN AÇIKLAMALARI

Çaykur Rizespor’un teknik direktörü İlhan Palut, Hatayspor ile oynanan maçın ardından oyuncularının performansını övgüyle karşıladı. Palut, “Oyuncularım iştahlıydı. Son maç olmasına rağmen onları kutluyorum. Kazanmak her zaman güzel” şeklinde konuştu. Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında, Çaykur Rizespor, Hatayspor’u 5-2’lik bir skorla mağlup etti.

MAÇIN ÖNEMİ VE ANALİZ

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Palut, puansal olarak sıralamayı belirlemenin çok da önemli olmadığını vurguladı. “Bir kulüp ve camia sorumluluğumuz var. Her zaman kazanmak güzel, bunun için sahaya çıktık” dedi. Hatayspor’un durumunu bildiklerini belirtirken, “Her ne kadar zor bir süreç geçirseler de ligi renklendirdiler” ifadelerini kullandı. Palut, karşılaşma ile ilgili teknik bir değerlendirme yapmanın gerekmediğini ifade ederek, “İştahlı bir oyundu. Son maçlar zor geçiyor. Ancak oyuncuların iştahı oldukça yerindeydi” diye sözlerine devam etti.

SONUÇ VE GELECEK

Palut, takımın birçok gol pozisyonuna girdiğini ancak kolay goller de yediklerini belirtti. “Son attığımız iki gol hariç, 90. dakikaya kadar 3-2’lik mücadele aslında bir Çaykur Rizespor sezon özetiydi” dedi. O karşılaşmanın özetinin yansıdığını söyleyen Palut, “Kazanarak bitirdik. Bu durum herkesin daha moralli bir şekilde tatile çıkmasına yardımcı olacak” şeklinde konuştu. Hatayspor’a tekrar geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerini sonlandırdı.