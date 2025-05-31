İlhan Palut, Oyuncularım İştahlıydı Dedi

MAÇ SONUCU VE TEKNİK ANALİZ

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Hatayspor’u 5-2’lik skorla mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Oyuncularım iştahlıydı. Son maç olmasına rağmen onları kutluyorum. Kazanmak her zaman güzel” şeklinde konuştu.

KAZANMAK HER ZAMANKİ GİBİ ÖNEMLİ

Palut, karşılaşmanın önemine değinerek, “Puansal manada sıralamayı belirlemekten öte, maçın büyük bir önemi yoktu. Sorumlu olduğumuz bir kulüp, bir camia var. Her zaman kazanmak güzel, bunun için sahaya çıktık” dedi. Hatayspor’un ligdeki durumu hakkında da bilgi veren teknik direktör, “Hatayspor takımının da durumunu biliyorsunuz ama yine de bu haftaya kadar canla başla mücadele ettiler, lige renk kattılar. Öncelikle onlara geçmiş olsun demek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Pozisyon DEĞERLENDİRMESİ

Karşılaşma ile ilgili teknik detaylara da açık kapı bırakan Palut, “Bize geldiğimizde ise maçla alakalı teknik değerlendirmenin çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. İştahlı bir oyundu. Son maçlar kolay olmaz” dedi. Takımın gol pozisyonları ile ilgili konuşan Palut, “Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Yine çok kolay goller yedik ama son attığımız iki golü saymazsak, 90. dakikaya kadar 3-2’lik mücadele aslında bir Çaykur Rizespor sezon özetiydi” şeklinde belirtti.

Son olarak, oyuncularının performansını öven teknik direktör, “Oyuncularım iştahlıydı. Son maç olmasına rağmen onları kutluyorum. Kazanarak bitirdik. En azından herkes daha moralli bir şekilde tatile çıkacaktır. Hatayspor’a da tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diyerek açıklamasını sonlandırdı.