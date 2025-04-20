İlhan Palut, Takım Performansından Memnun

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Eyüpspor ile oynanan maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. “İlk yarı kendi oyunumuzdan uzaktık, bu plan dahilinde bir şeydi ama planın devamını getiremedik. İkinci yarı oyuncular çok iyi performans gösterdiler” şeklinde konuştu. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Eyüpspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

MAÇIN ÖNEMİ

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Palut, ligde bulundukları konumdan sıyrılıp üst sıralara tırmanmak istediklerini vurguladı. “Maç iki takım için de önemliydi. Bir ay içerisinde düşünmediğimiz bir yerde bulduk kendimizi.” diyen Palut, “Kendi performansımızla buraya geldik. Bundan sonra yapmamız gerekenler belli; maksimum puanı alıp bu zor durumdan kurtulmak.” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YARI PERFORMANSI

Palut, ikinci yarıda takım enerji seviyesinin arttığını belirtti. “İlk yarıya göre ikinci yarı oynanan futbol ve oyuncuların performansı daha iyi” değerlendirmesinde bulunan teknik direktör, “Sürekli önde baskı yapmak isteyen bir teknik direktörüm. İlk yarıda kompakt kalıp pozisyon vermemek için başladık, bu kısmı tamamladık ama topu geç kazandık.” dedi. “Futbolun doğrularını yapan Eyüpspor takımıydı.” ifadesini kullanan Palut, ikinci yarı ile birlikte takımın rakip kaleye daha fazla yüklenmeye başladığını belirtti.

ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Palut, alınan galibiyetin ligdeki durumlarını tamamen düzeltmeyeceğinin altını çizerek, “Oyuncularımın genel performanslarından memnunum. Taraftarımız uzun süredir üzgün ayrılıyordu, bugün onları yüksek bir moral ile evlerine gönderebildiysek ne mutlu bize.” şeklinde konuştu. Takımın zorlu süreçten geçmekte olduğuna dikkat çeken Palut, “Su hala çenemizde, bu nedenle konsantrasyonumuzu korumalıyız. Bugünün ilk yarısından daha iyi olarak bu periyottan çıkmamız gerekiyor.” dedi.