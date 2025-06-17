İlhan Palut, Yeni Sözleşme İmzaladı

YENİ SÖZLEŞME YİNE HUZUR GETİRECEK

Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha anlaşma yapan Teknik Direktör İlhan Palut, birlik ve beraberlik mesajı yayımladı. Son iki sezondur takımın başında bulunan Palut, 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladı ve taraftara kenetlenme çağrısında bulundu.

DESTEK VE SEVGİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Palut, “2 sezondur mücadelemizi hep birlikte sürdürdüğümüz için çok mutluyum. Kimi zaman sevindik, kimi zaman üzüldük ama her an benim için değerli olan desteğinizi onun da ötesinde sevginizi hissettim. Bunun için çok teşekkür ederim.” diyerek taraftarlara olan minnettarlığını dile getirdi.

BİRLIKTE DAHA FAZLA BAŞARI YAKALAYACAĞIZ

Palut, “2025-2026 sezonunda kenetlenerek yolumuza devam ediyoruz. Mutlu olduğumuz, sevindiğimiz, galibiyetler aldığımız günlerin arta kalanlardan çok daha fazla olacağı bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum.” şeklinde ifadelerde bulunarak, gelecek sezon için umutlarını paylaştı.