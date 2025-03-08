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İlhan Şeşen’in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

İLHAN ŞEŞEN’İN SAĞLIK DURUMU ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Ünlü sanatçı İlhan Şeşen, “Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi hit şarkılarla tanınıyor. 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi almış olan 76 yaşındaki sanatçının, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürdüğü biliniyor. Kulislerde, usta ismin sağlık durumunun kritik olduğu ve tedavi olanağının kalmadığı iddiaları ortaya atıldı.

SALGINDAN SONRAKİ DURUMU İYİ

İlhan Şeşen’in sağlık durumu hakkında bir açıklama, müzisyen olan Burhan Şeşen tarafından yapıldı. Burhan Şeşen, X hesabı üzerinden şu ifadeleri paylaştı: “Amcam İlhan Şeşen’in eşi Arzu abla ile konuştum. Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok.” Bu açıklama, sevenleri arasında bir nebze rahatlama sağladı.

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