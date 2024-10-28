İliç Altın Madeni Yeniden Açılmaya Hazırlanıyor

HEYELAN SONRASI YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Erzincan İliç’teki altın madeninde 13 Şubat’ta meydana gelen heyelandan sonra toprak altında kalan 9 işçinin cansız bedenine aylar süren aramalar neticesinde ulaşıldı. Soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anagold Madencilik, bu talihsiz olayın ardından şimdi 9 işçiye mezar olan altın madenini yeniden açmaya hazırlanıyor. Şubat ayındaki olaydan sonra iş ve çevre güvenliğini güçlendirdiklerini ve yeni teknolojik yatırımlara yöneldiklerini belirten Anagold, “Çöpler Madeni”nin uluslararası standartlara uyum sağladığını ve açılış için hazır olduklarını ifade etti.

GÜVENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN YENİ YATIRIMLAR YAPILIYOR

Anagold’un ortağı SSR Mining Kıdemli Başkan Yardımcısı Cengiz Demirci, “Yaşanan üzücü ve hepimizi derinden yaralayan olaydan sonra, mevcut çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak da en önemli önceliğimiz oldu” diyor. Demirci, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin gözden geçirildiğini ve güçlendirildiğini açıkladı. Risklerin minimuma indirilmesi için yeni teknolojik yatırımlar yapıldığını ve eğitimlerin artırıldığını dile getirirken, rehabilitasyon çalışmaları kapsamında yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda, 315 milimetre çapında bir derivasyon hattı projesinin tamamlandığını aktardı. Ayrıca, çevresel risklere karşı geçici depolama sahalarının güvenli hale getirildiğini vurguladı.

Produksiyon metodu da değişikliğe gittiğini belirten Demirci, “Çöpler’de sülfit tesisi ve yığın liçi metodu olarak iki üretim yöntemi kullanıyorduk. Operasyonlar yeniden başladığında, üretime sadece sülfit tesisi ile devam edilecek, yığın liçi yapılmayacak” dedi. Teknolojik açıdan yüksek kapalı bir sistem olan sülfit tesisinin ön planda olacağını ifade etti. Ayrıca, madende alınan çevresel önlemlere değinen Demirci, ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının denetiminde çeşitli yüzey, yeraltı suyu ve toprak numuneleri alındığını, hava kalitesinin izleme istasyonları ile takip edildiğini aktardı.

YENİDEN FAALİYET HALESİ

Madenin kapalı kalmasının hem İliç hem de Türkiye ekonomisi açısından kayıp olduğunu vurgulayan Demirci, Anagold Madencilik olarak Türkiye’deki yatırımlarına devam edeceklerini belirtti. SSR Mining, önümüzdeki 5 yılda Erzincan’da 5 projeye toplamda 1,5 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Orta vadede Türkiye genelinde ise toplam 7 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Faaliyetlerin yeniden başlaması için tüm idari ve teknik hazırlıkların neredeyse tamamlandığını ve madenin üretime hazır hale getirildiğini ifade etti.

ÜNİVERSİTE İNCELEMELERİ TAMAMLANDI

Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından gerçekleştirilen detaylı inceleme neticesinde, yaşanan olayın nedeninin operasyonel bir hata değil, tasarımdan kaynaklanan bir sorun olduğu belirlendi. ODTÜ tarafından yapılan bir başka çalışmada ise patlatmaların kaymaya yol açmadığı tespit edildi. Ankara Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalarda ise yaşanan kaza çevresel kirliliğe sebep olmayacak şekilde değerlendirildi.