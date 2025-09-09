İliç Halkı Çöpler Madeni’ni İstiyor

BÖLGE HALKI MAĞDURİYETİNİ DUYURDU

Erzincan’ın İliç ilçesinde halk, Anagold Çöpler Madeni’nin 19 aydır üretime ara vermesi sebebiyle yaşadıkları mağduriyetleri duyurmak amacıyla ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İlçe merkezinde geniş bir kalabalıkla yapılan basın açıklamasıyla İliç halkı, Çöpler Altın Madeni’nin tekrar açılması için çağrıda bulundu. Topluluk, 19 aydır işsiz kaldıklarını, geçim sıkıntısı ve ekonomik, psikolojik zorluklarla mücadele ettiklerini belirtti. Açıklamada, “İşsizlik maaşlarımız tükendi. Kredi kartlarımız icralık oldu. Yerel firmalar SGK borçlarını ödeyemez hale geldi. Birçok esnaf dükkanını kapatıp ilçeden göç etmek zorunda kaldı. Tüm bunlara bağlı olarak aile bütünlüğü tehdit altına girdi” ifadeleri yer aldı. Anagold ile kalkındıklarını vurgulayan halk, “Biz alın terimizle kazandığımız işimizi geri istiyoruz. İliç’i işsizliğe, ekonomik ve sosyal çöküşe mahkum etmeyin. Anagold yeniden üretime geçsin. Bacalar tütsün, evlerde ocaklar aşsız kalmasın” şeklinde seslendi.

Çöpler Altın Madeni, 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kaymasının ardından 19 aydır kapalı ve bu durum başta İliç halkı olmak üzere bölgenin ve ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmesine neden oldu. İliç’teki esnaf, bölge firmaları ve işsiz kalan bireyler, yaşadıkları sıkıntıları duyurmak için ilçe merkezinde toplandı. İliç halkı, madenin tekrar faaliyete geçmesini istediği basın açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanım; biz işten çıkarılan İliçli işsizleriz, bizler dükkanını siftahsız kapatan İliç esnafıyız. Bizler artık SGK’larını bile ödeyemeyen İliç firmaları ve bu belirsiz sürecin çalışanlarıyız. Biz, İliç halkıyız. Böyle bir olayın yaşanmamasını dilerdik. Anagold 19 aydır kapalı ve geçim sıkıntısıyla mücadele ediyoruz. İşsizlik maaşları bitti. Kredi kartlarımız icralık oldu. Yerel firmalar SGK borçlarını ödeyemez duruma geldi. Çoğu esnaf kepenk kapatıp ilçeden göç etmeye zorlandı. Aile bütünlüğü tehlikede” şeklinde konuyu vurguladı.

Çöpler Altın Madeni, faaliyet gösterdiği dönemde yaklaşık 3 bin 500 kişiye iş olanağı sunarak İliç ilçesi ve çevresine oldukça önemli ekonomik katkı sağlıyordu. Ancak, 19 aydır süren faaliyetlerin durmasıyla birlikte çalışan sayısı 400 kişiye geriledi. Bu durum, Erzincan’da sorunlu istihdam oranlarını artırarak işsizlikte ciddi artışlara yol açtı. İlçede doğrudan ve dolaylı olarak 4 bin kişinin işsiz kaldığı belirtiliyor. Yakın zamanda Sağlık Bakanlığı’nın Erzincan’da açtığı 67 kişilik pozisyona ise 14 bin başvuru yapıldığı, bu durum işsizliğin ne denli kritik hale geldiğini gösteriyor. Tüm bunların yanı sıra, TÜİK verilerine göre Erzincan’da işsizlik oranı yüzde 12,5 olarak kaydedilirken, İliç özelinde bu oranın yüzde 20’nin üzerine çıktığı tahmin ediliyor.

Madenin yeniden faaliyete geçmesiyle istihdamın kademeli olarak artacağı umuluyor. Ancak, kapalı kalınan her ay kamu gelirlerinde ciddi kayıplar yaşandığı belirtiliyor. Üretim duraklamasının bölge ekonomisine maliyeti 540 milyon doları aştı. Madenin kapanması yalnızca istihdamı değil, ticari hayatı da olumsuz etkiledi. İlçede ticari hareketliliğin yüzde 60 azaldığı ve esnafın cirolarında ise yüzde 70’e varan kayıplar yaşandığı bildirildi. Kahvehaneler, işsizlerin bir araya geldiği yerler haline gelirken, birçok dükkan kepenk kapatmak zorunda kaldı. Ayrıca maden, bölgedeki birçok sosyal kalkınma projesini destekliyor. Çöpler Altın Madeni’nin yeniden açılmasıyla bu projelerin daha geniş bir etki alanına yayılması bekleniyor.

Madenin kapalı kalması sadece bölgeyi değil, ülke ekonomisini de olumsuz etkiliyor. Öncesinde Türkiye’nin yıllık altın üretiminin yüzde 26’sını karşılayan maden, 2023 yılı itibarıyla yılda 5 ton altın üretiyordu. 19 aylık sürede elde edilemeyen altın miktarı tahmini olarak 7,9 tona ulaştı. Üretim kaybı ile birlikte Türkiye’nin 2024 yılı cari açığının yaklaşık yüzde 14’ünü oluşturan toplam kayıp ise yaklaşık 1,4 milyar dolara dayanıyor. Türkiye son 24 yılda kendi üretiminin 8 katı kadar altın ithal etti. 2024 yılı itibarıyla çeşitli kısıtlamaların getirildiği altın ithalatı, büyük bir daralmayla önceki yılki 30 milyar dolarlık seviyesinden 17,1 milyar dolara geriledi.