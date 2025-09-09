İliç Halkı Mağduriyetlerini Duyurdu

İLİÇ HALKI MAĞDURİYETİ DUYURDU

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Çöpler Madeni’nin 19 aydır durdurduğu üretim nedeniyle bölge halkı, mağduriyetlerini dile getirmek amacıyla bir basın açıklaması yaptı. İlçe merkezinde kalabalık bir toplulukla gerçekleşen bu etkinlikte İliç halkı, Çöpler Altın Madeni’nin tekrar açılması için çağrıda bulundu. Açıklamada, 19 aydır işsiz kalan halk, geçim sıkıntısı ve ekonomik, psikolojik zorluklarla mücadelesini anlattı. “İşsizlik maaşları tükendi. Kredi kartlarımız icralık oldu. Yerel firmalar SGK borçlarını ödeyemez duruma geldi. Birçok esnaf kepenk kapatıp ilçeden göç etmek zorunda kaldı. Bunlara bağlı olarak aile bütünlüğü tehdit altına girdi” şeklinde ifade etti.

MADENİN YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ İSTENİYOR

İliç halkı, Anagold ile kalkındıklarını belirterek, “Biz alın terimizle kazandığımız işimizi geri istiyoruz. İliç’i işsizliğe, ekonomik ve sosyal çöküşe mahkum etmeyin. Anagold yeniden üretime geçsin. Bacalar tütsün, evlerde ocaklar aşsız kalmasın” diye seslendiler. 13 Şubat 2024’te toprak kaymasının yaşanmasının ardından üretimin durması, hem İliç halkını hem de bölge ekonomisini ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Basın açıklamasında, halk tepkilerini dile getirirken, “Sayın Cumhurbaşkanım; biz işten çıkarılan İliçli işsizleriz. Bu belirsiz süreç, aile bütünlüğünü tehdit eder hale geldi” dedi.

Çöpler Altın Madeni, geçmişte bölgede yaklaşık 3,500 kişiye istihdam sağlarken, 19 aydır faaliyetlerin durmasıyla bu sayı 400’e düştü. Madenin kapalı kalmasının ekonomik kaybı, 540 milyon doları aştı. Ayrıca, ilçedeki ticari hareketlilik yüzde 60 azaldı, esnafın cirolarında ise yüzde 70’e varan düşüş yaşandı. Kahvehaneler, işsizlerin buluşma noktası haline gelirken, birçok dükkân kepenk indirmek zorunda kaldı. “Biz bu topraklarda kalmak, yeniden umutla, huzurla yaşamak istiyoruz. İliç halkı olarak madenimiz tekrar açılana kadar mücadelemize devam edeceğiz” ifadeleriyle seslerini duyurmaya çalıştılar.

ALTIN ÜRETİMİNDEKİ DÜŞÜŞ VE İTHALAT ARTIŞI

Madenin kapalı kalması, Türkiye’nin altın üretimini de olumsuz etkiledi. Normalde, yıllık altın üretiminin yüzde 26’sını karşılayan madenin, 19 aylık süre içinde üretemediği tahmini miktar 7,9 ton olarak hesaplandı. Bu durum, Türkiye’nin cari açığını yaklaşık yüzde 14 artırdı. Türkiye, son 24 yılda kendi altın üretiminin 8 katı kadar altın ithalatı gerçekleştirdi. 2024 yılında Türkiye’nin altın ithalatı, çeşitli kısıtlamalara rağmen 17,1 milyar dolara geriledi.