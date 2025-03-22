İliç Maden Kazasında İlk Duruşma Tamamlandı

ALTIN MADENİ HEYELANI DAVASI İLK DURUŞMASI TAMAMLANDI

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde meydana gelen heyelanda toprak altında kalarak hayatını kaybeden 9 işçiyle ilgili, 5’i tutuklu olan 43 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi. Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde beşinci günde devam eden duruşmada, tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle, tutuksuz sanıklar Ali Erdi S, Aykut A. ve Funda A. ile taraf avukatları ve mağdur taraf hazır bulundu. Ayrıca, tutuklu sanıklar Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Duruşmada sanık avukatları savunmalarını gerçekleştirdi. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanıklar ve avukatları, mütalaya katılmadıklarını belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, davaya katılma talep eden müşteki ve vekillerinin taleplerini kabul etti. Şirketin davaya dahil edilmesine yönelik talebin yasal şartları taşımadığından reddedildiği bildirildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN GÜNCELLENMESİ GEREKEN BİR KONU

Mahkeme heyeti, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine ve bilirkişi raporları ile uzman mütalaaları arasındaki farklılıkların giderilerek sanıkların sorumluluklarının tespit edilmesine karar verdi. Ayrıca, katılanların olay yerinde yeniden keşif talebi, olayın üzerinden bir yıldan fazla süre geçtiği için reddedildi. Yakup Çimen’in şirketin surveylerine dair imaj örneklerinin alınmasına yönelik talebi, şirketin doğrudan taraf olmaması nedeniyle kabul edilmedi.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bazı tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı, bilirkişi raporunun sunulma süresi göz önüne alınarak 30 Haziran’a erteledi.