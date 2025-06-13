İliç’te Tır Kayalığa Çarptı

KAZA VE SONUÇLARI

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir tır, virajda yoldan çıkarak kayalığa çarptı. Kaza, İliç ilçesinde yer alan Bağıştan-Ornaj mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Kemaliye yönünden Erzincan istikametine ilerleyen ağır tonajlı tır, keskin bir virajda karşıdan gelen bir araçla karşılaştı. Çarpışmayı önlemek için önce sağa, ardından sola manevra yapan tır, kayalık alana çarparak durdu. Bu manevra sırasında dorsede bulunan iş makinası kayarak yola düştü.

BÖLGEYE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kaza sonrasında bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri yönlendirildi. Ekipler, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak trafiği kontrollü bir şekilde yeniden açmayı başardı. Karayolları ekipleri ayrıca, kazanın yaşandığı noktada yol üzerindeki hasarı onarıp geçici tamir çalışmaları gerçekleştirdi.

SÜRÜCÜLERİN UYARDIĞI TEHLİKE

Her yıl pek çok kazanın meydana geldiği bu viraj, özellikle gece saatlerinde sürücüler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bölgedeki yetersiz uyarıcı trafik levhalarının varlığı, kazaların sık yaşanmasının ana sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. İlçe sakinleri ve sürücüler, bu virajın daha güvenli hale gelmesi için ek önlemler ve yeni trafik işaretleri talep ediyor.