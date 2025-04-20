İliç’teki Altın Madeni Faciası Görüntüleri Ortaya Çıktı

FACİANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat 2024 tarihinde yaşanan ve 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan facia ile ilgili yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Bu görüntüler, olayın boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Halk TV’nin elde ettiği görüntülerde, büyük toprak yığınının hızla geriye kaydığı ve bu esnada görüntüleri kaydeden aracı yuttuğu net bir şekilde görülüyor. Uzaktan çekilen görüntülerde ise heyelandan kaçmaya çalışan iş makinelerinin toprak altında kaldığı anlar da kaydedilmiş.

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Facianın ardından 9 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açılan davada, 5’i tutuklu toplamda 43 sanık yargılanıyor. Bu davanın ilk duruşması 21 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk durumlarının devam etmesine ve bazı tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı bilirkişi raporunun sunulma süresi göz önüne alınarak 30 Haziran’a erteledi.

HEYELANIN SEBEPLERİ

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen heyelan, siyanür liç işleminden sonra depolanan toprak yığını nedeniyle gerçekleşmişti. Saat 14.28’de meydana gelen olayda, hacmi yaklaşık 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütle, 200 metrelik bir yamaçtan 10 metre/saniye hızla hareket ederek Sabırlı Deresi’ne 800 metre kaymıştı. Liç yığınının tahminen 300 dönüm büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.