İliç’teki Altın Madeni Yeniden Açılıyor

ERZİNCAN’DA HEYELANIN ARDINDAN YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Erzincan, İliç’teki altın madeni sahasında 13 Şubat tarihinde meydana gelen heyelan, toprak altında kalan 9 işçinin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla sonuçlanmıştı. Bu süreçte yürütülen soruşturmada 9 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Anagold Madencilik, bu trajik olayın ardından, 9 işçiye mezar olan altın madenini yeniden açmak için hazırlıklar yapıyor. Şubat ayındaki olayın ardından iş ve çevre güvenliğini artırdıklarını ve yeni teknolojik yatırımlar gerçekleştirdiklerini duyuran Anagold, ‘Çöpler Madeni’nin uluslararası standartlara uygun hale getirildiğini ve açılışa hazır olduğunu belirtti.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ GÜÇLENDİRİLDİ

Anagold’un ortağı SSR Mining Kıdemli Başkan Yardımcısı Cengiz Demirci, “Yaşanan üzücü ve hepimizi derinden yaralayan olaydan sonra, mevcut çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak da en önemli önceliğimiz oldu. İş sağlığı ve güvenliği süreçlerimizi yeniden gözden geçirdik ve güçlendirdik.” ifadesini kullandı. Demirci, yeni teknolojik yatırımların riskleri minimize ettiğini ve eğitimlerin sıklaştırıldığını aktardı. Ayrıca, rehabilitasyon çalışmaları kapsamında tamamlanan projelerin çevresel değerlere katkı sağladığını ifade etti.

ÜRETİM METODLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Üretim metodlarında da değişiklik yapıldığını belirten Demirci, “Çöpler’de sülfit tesisi ve yığın liçi metodu olmak üzere iki üretim yöntemi kullanıyorduk. Operasyonlar yeniden başladığında, üretime sadece sülfit tesisi ile devam edilecek, yığın liçi yapılmayacak.” diye konuştu. Yüksek teknolojili kapalı bir sistemle sürdürülecek üretim sürecinin güvenli olduğunu ifade etti.

ÇEVRESEL ÖNLEMLER VE İZLEME SİSTEMLERİ

Cengiz Demirci, madende alınan çevresel ek önlemleri detaylandırarak, ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşları denetiminde binlerce numune alındığını, hava kalitesinin izleme istasyonlarıyla takip edildiğini ifade etti. Ayrıca, “Sahayı dört adet jeoradar ile 7/24 izliyoruz.” bilgisi verdi.

FAALİYETLERE DEVAM HAZIRLIĞI

Madenin kapalı kalmasının hem İliç hem de ülke ekonomisi için büyük kayıp olduğunu vurgulayan Demirci, Anagold Madencilik olarak Türkiye’deki yatırımlarına devam etmeyi ve İliç’teki faaliyetlerine yeniden başlamayı hedeflediklerini açıkladı. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde Erzincan’da 5 projeye 1,5 milyar dolarlık yatırım planlandığını bildiren Demirci, Türkiye genelinde orta vadede 7 milyar dolarlık yatırım öngördüklerini açıkladı.

ÜNİVERSİTE ÇALIŞMALARI SONUCU ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR

Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri, yaşanan olaya dair detaylı bir inceleme yaptılar. İncelemelere göre, olayın nedeni operasyonel bir hata değil, tasarımdan kaynaklanan bir sorun olarak tespit edildi. ODTÜ’nün çalışmasında ise maden sahasındaki patlatmaların kaymaya sebep olmadığı belirlendi. Ankara Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi, kazanın çevresel kirliliğe neden olmadığı sonucuna vardı.