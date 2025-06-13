İliç Virajında Tır Kayalığa Çarptı

İLAÇ İLÇESİNDE KAZA İHBARI

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir tır, virajda kontrolünü kaybederek kayalığa çarptı. Meydana gelen kazada tırın taşımakta olduğu iş makinası, yola düşerek ciddi bir tehlike yarattı. Olay, İliç ilçesi Bağıştan-Ornaj mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ağır tonajlı bir tır, Kemaliye istikametinden Erzincan yönüne doğru ilerliyorken, keskin bir virajda karşıdan gelen bir araçla karşılaşınca tehlikeli bir durum ortaya çıktı. Çarpışmayı önlemek amacıyla önce sağa, ardından sola manevra yapan tır, sonrasında kayalıklara çarparak durabildi. Bu manevra sırasında dorsede taşınan iş makinası yerinden kayarak yola düştü.

KAZA SONRASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kaza sonrasında olay yerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede gerekli güvenlik önlemlerini alarak trafiği kontrollü bir şekilde yeniden açtı. Karayolları ekipleri, kaza sonrası yol üzerindeki oluşan hasar için geçici onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Özellikle her yıl pek çok kazanın yaşandığı bu viraj, gece saatlerinde sürücüler için ciddi bir tehlike arz ediyor.

Bölgedeki yetersiz uyarıcı trafik levhalarının bulunması, kazaların sıkça yaşanmasının önemli nedenlerinden biri olarak dikkat çekiyor. İlçe sakinleri ve sürücüler, bu virajın daha güvenli hale gelmesi için ilave önlemler ve trafik işaretleri taleplerini dile getiriyor. Bu tür talepler, sürücülerin güvenliğini artırmak amacıyla gerekli bir konu olarak değerlendiriliyor.