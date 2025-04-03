Ilıcabaşı’nda Giderler Kargı Çöpleriyle Tıkandı

SAĞANAK YAĞIŞLARIN ETKİSİ ARTIYOR

Aydın’da son günlerde etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde yoğun şekilde kendini göstermiş durumda. Ilıcabaşı Mahallesi’nde, tıkanan giderler kargı çöpleri nedeniyle sorun yaratırken, mahalle muhtarı Alim Tarım, vatandaşların günlük temizlik yapmaları gerektiğini açıkladı. Sağanak yağış, akşam saatlerinde Efeler ilçesinde de belirgin hale geldi. Dışarıda bulunan bazı vatandaşlar, beklenmedik şekilde başlayan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanarak, korunaklı alanlara sığındı.

GİDERLERİN TIKANMASI SORUN YARATIYOR

İlçedeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Sağanak yağışın etkili olduğu alanlardan biri de, kargılardan çeşitli el emeği ürünlerin hazırlandığı Ilıcabaşı Mahallesi oldu. Kargı çöpleri nedeniyle mahalledeki giderlerin tıkanması, sokakların suyla dolmasına neden oldu. Muhtar Alim Tarım, sosyal medya üzerinden mahalle sakinlerine seslenerek, günlük temizlik yapmaları gerektiğini belirtti. Muhtar Tarım, “Değerli mahalle sakinlerimiz, lütfen yaptığınız kargı işlerini günlük temizleyin. Temizlememeniz sonucunda giderler tıkanıyor. Bu durum tüm mahalleyi mağdur ediyor. Lütfen dikkat edelim.” şeklinde uyarıda bulundu.