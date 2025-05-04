İlim Yayma Vakfı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, “Sağlıkta Teknolojik İstiklal” konulu çalıştay hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu tür çalışmalara kararlılık göstermek ve kamuoyunu bilim dünyası hakkında bilgilendirmek amacıyla her yıl ödül sahibi akademisyenlerin kamuoyuyla iletişim kurmasını istediklerini belirtti. “Bu doğrultuda bu sene ilk çalışmayı gerçekleştirmiş olduk” şeklinde konuştu. Erdoğan, çalıştayın, Türkiye’deki bilim insanlarının kamuya etkili iletişim kuramamaları sorununu gidermeye yönelik bir adım olduğunu vurguladı.

ÖDÜL HEDEFLERİ

Erdoğan, 2017’de başlatılan İlim Yayma Ödülleri’nin dördüncüsünün hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti. “Ödül sahibi hocalarımızı daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalar yapıyoruz” diyen Erdoğan, yerel ve ulusal sağlık sorunlarının çözülmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını dile getirdi. Ayrıca, bu yıl kamuoyuyla paylaşacakları bildirgeyi hazırladıklarını ve “Türkiye’de bilim insanlarının neler yaptığından haberdar olmadığını biliyoruz” ifadesiyle bilim insanlarının toplumla olan iletişim eksikliğine dikkati çekti.

TIBBİ BAĞIMLILIK ANALİZİ

Çalıştay sonunda, 2019’daki İlim Yayma Ödülleri’nde “Büyük Ödül” kazanmış olan Prof. Dr. Fikrettin Şahin tarafından okunmuş olan bildirgede, sağlık sektörünün uluslararası bağımsızlık açısından kritik bir alan olduğu vurgulandı. Sağlık sisteminin toplumsal refah, ulusal güvenlik ve ekonomik kalkınma ile bağlantılı olduğunu belirten bildirgede, Türkiye’nin sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydettiği aktarıldı. Türkiye’nin bölgesel sağlık üssü olma konumuna geldiği ifade edildi.

YERLİ ÜRETİM İHTİYACI

Bildirgede, Türkiye’nin sağlık sektöründe halihazırda dışa bağımlılığının sürdüğü ve bu bağımlılığın sağlık sisteminin zayıflattığına değinildi. Yerli ve milli sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen bildirgede, “Güçlü ve bağımsız bir sağlık sektörü tesis edilmeden küresel ölçekte lider ülke olma hedefine ulaşmak mümkün değildir” denildi. Ayrıca, Türkiye’nin ilaç pazarının büyüklüğü ve dışa bağımlılığı hakkında veriler sunularak, sağlık alanında milli teknoloji ve üretim kapasitesinin artırılması gerektiği vurgulandı.

POLİTİKA ÖNERİLERİ

Bildirgede öne çıkan öneriler arasında, “Sağlık Sanayi Başkanlığı kurulması gerektiği” ifadesi yer aldı. Türkiye’de sağlık sektöründe kurumlar arası koordinasyonun sağlanabilmesi için bağımsız bir yapının oluşturulması gerektiği dile getirildi. Ayrıca, AR-GE çalışmalarının güçlendirilmesi, ruhsatlama süreçlerinin iyileştirilmesi ve finansman ile teşviklerin artırılması gerektiği belirtiliyor. “Sonuç olarak Türkiye’nin sağlık sektöründe dışa bağımlılığını azaltarak tam bağımsız bir lider ülke haline gelmesi, kapsamlı bir stratejik dönüşümle mümkündür” ifadeleriyle genel bir çerçeve sunuldu.