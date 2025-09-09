İlim Yayma Vakfı ve İZÜ Ortaklığıyla Hafızlık Programı

İZÜ VE İLİM YAYMA VAKFI İŞBİRLİĞİYLE MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ

İlim Yayma Vakfı ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin (İZÜ) birlikte organize ettiği “75 Günde Koro, Musiki Makamları ve Mana-Mealle Hafızlık Programı”na katılan 52 kız öğrenci, hafızlık belgelerini alma gururunu yaşadı. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde icra edilen tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Törende bir konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, projenin önemine vurgu yaparak, öğrencileri ve hocalarını kutladı. Önceden ortaokullarda uygulanan hafızlık programlarının ehemmiyetine dikkat çeken Erdoğan, kendi oğlunun da dahil olduğu bu programla, normalde Kur’an kursuna gitmeyi düşünmeyecek on binlerce gencin hafız olduğunu ifade etti.

PROJENİN GELECEĞİ VE HEDEFLER

Erdoğan, projenin yaygınlaşmasını arzuladıklarını ve uygulayabilecek hocaların sayısının artmasını istediklerini belirtti. Ayrıca erkek öğrencilerin de programa katılmasını sağlamak üzere hocalar yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. “Önümüzde alınacak mesafe var, vakıf olarak projeye daha fazla destek sağlayacağız” diyen Erdoğan, bazı kesimlerin “1400 yıllık köleliğin, kulluğun peşine gidiyorsunuz” gibi eleştirilerde bulunduğuna dikkat çekti. Bu duruma rağmen, Allah’a yakınlık ve Efendimizin muhabbetini yaşamanın önemine değinerek, bu tür projelerin hem ülkeler hem de dünya için hayırlı olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca, dünyada yaşanan zulümlere karşı ailelerin, bu zulümleri sona erdirecek çocuklar yetiştirmeleri gerektiğini savundu.

KUR’AN-I KERİM’İ EZBERLEME YÖNTEMİ

İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Kur’an-ı Kerim’in dışındaki hiçbir kitabın eksiksiz bir şekilde ezberlenemeyeceğine vurgu yaptı. Geleneksel hafızlık yönteminden farklı olarak, müzik makamları ile koro eşliğinde ezberleme yönteminin önemini vurgulayan Yılmaz, bu yöntemin toplu bir şekilde uygulanmasının son yıllarda dikkat çeken bir başarı sağladığını belirtti. “Bugünlerde insanlar zaman yönetiminde zorluk çekerken, 75 günlük süre zarfında hafızlık başarısına ulaşan hocalarını ve onları destekleyen aileleri kutluyorum” dedi.

KONFERANS VE TAÇ GİYME MERASİMİ

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Kur’an’ın anlamı ile ezberlenmesinin değerine işaret ederek projeye katkıda bulunanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından hafız olan kız öğrenciler, Fetih Suresi’ni koro halindeki okuma ile sahneye çıktılar. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun hatim duasının ardından taç giyme merasimi gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, öğrencilere hafızlık belgesi verdikten sonra hediyeler takdim etti. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Törene, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve İZÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili İsrafil Kışla, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile öğrenci aileleri ve diğer davetliler katıldı.