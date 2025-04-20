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İlinois’ta Uçak Kazası, 4 Ölü

ABD’NİN İLLİNOİS’İNDEKİ UÇAK KAZASI

ABD’nin Illinois eyaletinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Olay hakkında açıklama yapan ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın detaylarına yer verdi. Açıklamada, tek motorlu ‘Cessna C180G’ tipi uçağın yerel saatle 10.00 civarında elektrik hatlarına çarparak düştüğü ifade edildi.

İnceleme Başlatıldı

Uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi ve olayla ilgili derhal bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Uçak kazalarının araştırılması, güvenliğin artırılması açısından gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.

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