“İlişkilerimiz İyiye Doğru Gelişiyor”

YİYİCİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Bakan Güler, Japonya ile diplomatik ilişkilerin 101’inci yılına girildiğini belirterek, “101 yıldır ilişkilerimiz hep iyiye doğru giderek gelişme göstermiştir. Bugün dünyadaki güvenlik konusunun gelişimine paralel olarak da Japon dostlarımızla özellikle savunma sanayinde ve askeri ilişkilerimizde her halükarda daha fazla gelişim sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye de hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

TARİHSEL BAĞLAR VE GEREKEN ADVANCEMENT

Bakan Güler, “Sayın Bakan ile beraber bu gelişmeyi sağlamak için de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Sayın Bakan’a ve değerli heyetine bir kez daha burada bulunmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca kıymetli Japon halkına da sevgilerimizi ve saygılarımızı sunmak istiyoruz. İletirlerse memnun oluruz” diye ekledi. Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ise bu yıl Ertuğrul Fırkateyni faciasının 135’inci yıl dönümünün kutlandığını ifade ederek, “Bu olay Japonya’da büyük yankı uyandırmıştı. Japonya’daki ders kitaplarında çocuklara anlatılıyor” dedi.

UNUTULMAZ HATIRALAR

Nakatani, Türk Hava Yolları tarafından İran-Irak savaşında Japonların kurtarılmasının 40’ıncı yıl dönümü olduğunu belirterek, “Sizin sayenizde Japonların kurtarılması çok ünlü bir hikaye olmuştur” dedi. Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki tarihsel bağların ve dostluk ilişkilerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.