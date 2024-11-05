İlişkilerimizi Güçlendiren Türk-Kırgız İşbirliği

KIRGIZİSTAN’DA RESMİ TÖREN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılmak için Kırgızistan’a gitti. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Erdoğan’ı resmi bir törenle karşıladı. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gelişinde, atlı askerler araca eşlik etti. Tören, Erdoğan ve Caparov’un yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Erdoğan, tören mangasını selamladı ve heyetlerini tanıttıktan sonra askeri geçidi izledi. İki lider, basın mensuplarına poz verdikten sonra ikili görüşmeye geçti.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ MESAJLARI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında Erdoğan, “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 6. toplantısı sebebiyle ata yurdumuzda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Değerli kardeşim Sayın Sadır Caparov’a fevkalade ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum” dedi. Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini daha da güçlendirmek için anlaşmalar yapacaklarını belirterek, “Değerli kardeşim Caparov’la gerçekleştirdiğim görüşmede ikili ticaret hedefini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldık” şeklinde konuştu. Ayrıca, Kırgızistan’da 1992’den beri faaliyet gösteren TİKA’nın bugüne kadar 1000’in üzerinde projeyi hayata geçirdiğini vurguladı. Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastanesi’nin açılışının bu projelerden biri olduğunu söyledi.

GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Erdoğan, güvenlik işbirliğine de dikkat çekerek, “Güvenlik kurumlarımız arasındaki işbirliği, eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleriyle başarılı şekilde devam ediyor. FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine de inanıyorum” şeklinde konuştu. İmzalanacak Güvenlik İşbirliği Anlaşması ile işbirliğini daha da güçlendirmek istediklerini belirtti. Manas Üniversitesi’nin başarılarına da değinerek, “Üniversitemizin hem Kırgızistan’ın beşeri sermayesine hem bilime ve sanata azami katkı yapması için uyum içinde çalışmayı sürdürelim” dedi.

FİLİSTİN MESELESİNE DEĞİNME

Erdoğan, “Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süren İsrail mezalimi küresel ölçekte vicdanları derinden yaralıyor” ifadelerini kullandı. “İsrail’in şimdi de Lübnan’a yönelik saldırıları tüm bölge güvenliğini ve uluslararası sistemi tehdit ediyor” diyerek priorite olarak acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulundu. Kırgızistan’ın uluslararası baskı artırma konusundaki destekleri için teşekkür etti.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Erdoğan, “Biraz sonra imzalayacağımız anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendireceğiz” dedi. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi’nin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “Dönem başkanlığınız süresince gözlemci üyemiz KKTC’nin layıkıyla temsiline katkı vereceğinize yürekten inanıyorum” dedi.

ANKARA’YA DAVET

Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısını başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade etti. “Bir sonraki konsey toplantısı için sizleri Ankara’ya bekliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.