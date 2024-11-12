İlişkilerin Karanlığı: Uzak Şehir Öyküsü

KANAL D’NİN YENİ DİZİSİNİN BAŞLANGICI

Kanal D’nin yeni dizisi “Uzak Şehir”, ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Alya Albora’nın (Sinem Ünsal) oğlu için verdiği mücadeleyi konu alan dizinin birinci bölümü, reyting listelerinde üstün bir başarı gösterdi. Seyirciler, Alya ile oğlu Deniz Cihan’a duygu dolu anlarla eşlik etti.

YALNIZLIĞIN ACISI

Dizinin başlangıcında Alya, oğlu Deniz Cihan ile birlikte eşi Boran’ın vasiyetini yerine getirmek için Mardin’e gitmişti. Cenaze arabasını gören Deniz Cihan, annesine “Babamı niye buraya getirdik ki, biz gidince yapayalnız kalacak.” diyerek izleyicilerin yüreğini burktu.

GERİLİMLİ ANLAR

Cenaze konvoyunun jandarma tarafından durdurulmasıyla yaşanan kargaşa sırasında Alya (Sinem Ünsal) ve Cihan Albora (Ozan Akbaba) arasında gerilimli anlar yaşandı. Cihan, Alya’nın hırçın tavırlarını yatıştırmaya çalışırken başarılı olamadı. Amca ve yeğenin ilk karşılaşması, duygusal sahnelerle doluyken, Deniz’in “Biliyor musun benim babam öldü.” sözleri izleyenleri derin bir üzüntüye sürükledi.

DUYGUSAL KARŞILAŞMALAR

İzleyicilere derin bir drama sunan dizide, babaanne ve torunun ilk karşılaşması da öne çıktı. Yıllardır görmediği oğlunun ölümüne sarsılan Sadakat, torununa sarılıp “Kavuşabilmek bu kadar mı ağır olmalıydı?” diye sorduğunda gözyaşları akmaya başladı.

TORUN VE BABAANNENİN ÇATIŞMASI

Bölüm boyunca Sadakat’in Alya’ya karşı olan sert tutumu, gelecekte yaşanacakları haber verdi. Oğlu Boran’ın ölümünden dolayı gelini Alya’yı suçlayan Sadakat, “İstediğin yere gidebilirsin ama torunum burada kalacak.” diyerek ikili arasında bir tehdit oluşturdu.

ALYA’NIN TEHLİKELİ SEÇİMİ

Geçmişin karanlığı ile yüzleşen Alya, cenaze gecesi kıyafet değiştirip çocuğunu alarak Albora Konağı’ndan kaçmaya çalıştı. Cihan ve Alya arasında yaşanan arbede, patlayan bir silah ile sonuçlandı. Alya, Cihan’ı vurarak talihsiz bir olayın içine girdi. Bunun sonucunda ne yapacağı ise dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyicilerle buluşacak.

SOSYAL MEDYADA YER EDİNDİ

“Uzak Şehir”in ilk bölümü, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. TT listelerinde en üst sıralara yerleşen dizi, izleyicilerden binlerce yorum aldı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın performansları sıkça konuşulurken, gelen bazı yorumlar ise şöyleydi; “Ben bunları sahiplendim gitti valla #AlCih #UzakŞehir” “’Oğlumu size bırakmam, ölümü çiğnersiniz!’ #SinemÜnsal döktürüyor 👏🏻 #uzakşehir” “O kadar harika ilerliyor ki ekrana kilitledi beni. Gerek oyuncular, gerek dizi müzikleri, gerek uyarlamaya olan benzerlik heyecanı kat kat arttırıyor. Reytingi bol olsun #UzakŞehir”.

DİZİ HER PAZARTESİ EKRANDA

Senaryosunu Gülizar Irmak’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız bulunuyor. AyNa Yapım imzalı “Uzak Şehir”, her pazartesi akşamı Kanal D’de izleyicilerle buluşmaya devam edecek.