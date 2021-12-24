İlk aşılar Ankara’ya geldi

Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılan corona virüse geliştirilen yerli aşı hakkında açıklama geldi.
Acil kullanım onayı alan yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC’ın Ankara’ya ilk sevkiyatı gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca`nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi`ndeki TURKOVAC üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın çevrim içi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye`ye dağıtılmaya başlandı.
Üretilen ilk 150 bin doz aşı, tesiste düzenlenen tören düzenlendi.
Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların Ankara`da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.