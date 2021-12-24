İlk aşılar Ankara’ya geldi

Corona virüse geliştirilen yerli aşının ilk sevkiyatı gerçekleşti.

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Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılan corona virüse geliştirilen yerli aşı hakkında açıklama geldi.

Acil kullanım onayı alan yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC’ın Ankara’ya ilk sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca`nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi`ndeki TURKOVAC üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın çevrim içi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye`ye dağıtılmaya başlandı.

Üretilen ilk 150 bin doz aşı, tesiste düzenlenen tören düzenlendi.

Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların Ankara`da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.