İlk Bayram Namazı Iğdır’da Kılındı

İLK BAYRAM NAMAZI IĞDIR’DA KILINDI

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından, Iğdır’da yüzlerce kişi camilerde toplanarak ilk bayram namazını kıldı. Bayramın huzur ve bereketini kutlamak için, Iğdır’daki vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren camilere akın etti.

NAMAZ SAATİ VE BİRLİK MESAJLARI

Bir araya gelen vatandaşlar, imam eşliğinde yılın ilk bayram namazını saat 06.22’de kıldı. Iğdır’daki bayram namazı, Türkiye’nin diğer illerinde olduğu gibi, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarıyla taçlandı.

DUALAR VE BAYRAMLAŞMA

Namaz sonrasında, İsrail’in saldırıları altında binlerce insanın can verdiği Gazze için de dualar edildi. Namaz ve dua sonrası vatandaşlar, bayramlaşarak camilerden ayrıldı.