“İlk Bursa’da Armut Ağaçları Keşfedildi!”

MEYVE AĞAÇLARI VE BÜYÜME SÜRELERİ

Bahçesinde çeşit çeşit meyve ağacı yetiştirmeyi planlayanların öncelikli tercihi, kısa sürede büyüyüp meyve vermeye başlaması oluyor. Ancak bazı meyve ağaçları sadece meyve vermekle kalmıyor, aynı zamanda yıllara da meydan okuyor. Bu bağlamda, ekildiği alanda 400 yıl boyunca kurumadan kalabilen bir ağaç türü bulunuyor. Her sene meyve vermeye devam eden bu ağaç, yaz aylarında tatlı aroması, serinletici etkisi ve hafif dokusu ile sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline geliyor.

MEYVE VERME ZAMANI VE İKLİM ETKİSİ

İlkbahar sonlarına doğru olgunlaşma dönemine giren meyveler, Türkiye’nin değişik bölgelerinde iklim ve toprak yapısına göre farklı zamanlarda meyve vermeye başlıyor. Özellikle hava koşullarına karşı dayanıklı yapısı ile bilinen armut ağacı, İç Anadolu bölgesinde yetişmesine rağmen en fazla Bursa ilinde bulunmaktadır. Armut ağacının diğer meyve ağaçlarından ayıran en belirgin özelliği ise yıllara meydan okumasıdır. Bu ağaç, 400 yıl boyunca düzenli olarak meyve verebiliyor.

Ankara’da Kar Maskeli Hırsızlık Olayı

Ankara'da bir hırsız, kar maskesi takarak park halindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kastamonu Türbede Yangın Ortaya Çıktı

Azdavay'daki bir türbede başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ancak, ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve büyümeden söndürüldü.

