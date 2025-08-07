“İlk Bursa’da Armut Ağaçları Keşfedildi!”

MEYVE AĞAÇLARI VE BÜYÜME SÜRELERİ

Bahçesinde çeşit çeşit meyve ağacı yetiştirmeyi planlayanların öncelikli tercihi, kısa sürede büyüyüp meyve vermeye başlaması oluyor. Ancak bazı meyve ağaçları sadece meyve vermekle kalmıyor, aynı zamanda yıllara da meydan okuyor. Bu bağlamda, ekildiği alanda 400 yıl boyunca kurumadan kalabilen bir ağaç türü bulunuyor. Her sene meyve vermeye devam eden bu ağaç, yaz aylarında tatlı aroması, serinletici etkisi ve hafif dokusu ile sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline geliyor.

MEYVE VERME ZAMANI VE İKLİM ETKİSİ

İlkbahar sonlarına doğru olgunlaşma dönemine giren meyveler, Türkiye’nin değişik bölgelerinde iklim ve toprak yapısına göre farklı zamanlarda meyve vermeye başlıyor. Özellikle hava koşullarına karşı dayanıklı yapısı ile bilinen armut ağacı, İç Anadolu bölgesinde yetişmesine rağmen en fazla Bursa ilinde bulunmaktadır. Armut ağacının diğer meyve ağaçlarından ayıran en belirgin özelliği ise yıllara meydan okumasıdır. Bu ağaç, 400 yıl boyunca düzenli olarak meyve verebiliyor.