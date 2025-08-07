“İlk Bursa’da Armut Ağaçları Keşfedildi!”

BÜYÜK MEYVE AĞAÇLARIYLA İLGİLİ TERCİHLER

Evin bahçesine farklı meyve ağaçları dikeceklerin önceliği, hızlı bir şekilde büyüyüp meyve verebilmeleri oluyor. Ancak bazı ağaçlar sadece meyve vermekle kalmıyor, aynı zamanda uzun yıllar boyunca da varlıklarını sürdürüyor. Ekilen yerde 400 yıl boyunca canlı kalan ve her yıl meyve vermeye devam eden bir ağaç türü dikkat çekiyor. Yaz aylarında tatlı aroması, serinletici etkisi ve hafif dokusuyla sofralarda tercih edilen bu meyve, özellikle ilkbahar sonlarına doğru olgunlaşmaya başlıyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde iklim ve toprak yapısına bağlı olarak meyve verme süreleri değişiklik gösteriyor. Özellikle hava koşullarına karşı dayanıklı bir yapıya sahip olan armut ağacı, İç Anadolu bölgesinde yetiştirilse de en yoğun olarak Bursa’da bulunuyor. Armut ağacını diğer meyve türlerinden ayıran en belirgin özellik, uzun ömürlü olmasıdır. Bu ağaç, tam 400 yıl boyunca meyve vermeye devam edebiliyor.