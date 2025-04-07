İlk Derse Dönüldü, Tatil Bitti

ARA TATİL SONRASI DERS ZİLİ ÇALDI

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için ikinci ara tatil sona erdi. Okullarda tatilin ardından ilk ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler ile öğretmenler, 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında ikinci ara tatilini yaptı. Ramazan Bayramı tatiliyle birleşen 9 günlük tatilin bitmesiyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler okula geri döndü. Zeytinburnu Atatürk İlkokulu’nda da tatil sonrası ilk ders için heyecan yaşandı.

İLK DERS HEYECANI

Öğrenciler, yağışlı hava nedeniyle okul koridorunda İstiklal Marşı okuyarak yeni eğitim döneminin başlangıcını kutladı. Törenin ardından ilk ders zili çalarak öğrenciler sıralarındaki yerlerini aldı. Küçük öğrenciler, tatillerinin güzel geçtiğini ve okulu özlediklerini dile getirdi. Ayrıca, 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

ÖĞRENCİLERİN TATİL ANILARI

Tatilinin güzel geçtiğini aktaran öğrenci Feran Arı, “Şeker topladık kuzenlerimle, İzmit’te dayımıza gittik. Orada şeker topladık. Tatil çok güzel geçti” dedi. Tatilde okulunu özlemiş olan Bünyamin Derek ise, “Tatilde kuzenlerime gittim. Paraya topladım. Ödevlerimi yaptım. Tatilde okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim” şeklinde konuştu. Ömer Bulut Tınır ise, “Tatilde top oynadım. Kitap okudum. Ödevlerimi yaptım. Güzel hissediyorum iyi ki okullar açılmış. Okulda matematik dersini ve oyun oynamayı özledim” ifadelerini kullandı.